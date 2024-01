De Martino e Marcuzzi, il gossip esplode dopo le dichiarazioni di Belen: «Incontri nei camerini e viaggi segreti». E spunta il nome di un'altra presunta amante

Fine dell'anno scoppiettante per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha deciso di vuotare il sacco, così dopo l'intervista-verità rilasciata a Domenica In qualche giorno fa, Belen conferma le voci sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Lo ha fatto rispondendo ad un commento di un fan particolarmente curioso: «Confermo». Una sola parola che pesa come un macigno.

Belen conferma il gossip sull'ex marito e Alessia Marcuzzi

Le voci che vedevano De Martino e Marcuzzi come "amanti" si rincorrono da anni, ma le smentite erano sempre arrivate puntuali.

Il caso esplode sui social

Per non lasciare nessun dubbio, Belen ha deciso di mettere ancora in chiaro le cose, per chi ancora non avesse capito: «Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti», così Belen ringrazia pubblicamente l'Investigatore social (“nome d'arte” di Rosica) che reposta subito la storia.

Le indiscrezioni: dagli incontri in camerino ai viaggi segreti

E così Rosica reposta e rilancia: «Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensate? Grazie per avermi dato ragione».

Le vacanze di lusso delle vip (separate): Ilary e Hunziker sulla neve con i fidanzati, Marcuzzi "replica" alle accuse di Belen dalle Maldive

E infine: «Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme». C'è da aggiungere che, per ora, Rosica non ha pubblicato nessuna immagine concreta che confermerebbe il gossip, quindi fino a quel momento possiamo solo parlare di indiscrezioni.

Spunta anche il nome di Fiordalisi

E come se non bastasse ci va di mezzo anche Antonella Fiordelisi. «Scoop ultim'ora. Belen ha litigato con Antonella e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post scoop sul mio profilo "oggi" dove attestavo che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa. Oggi sta succedendo di tutto», ha scritto ancora Rosica su Threads. Il gossip a cui lui fa riferimento è legato ad un post che l'esperto di gossip ha scritto il 30 settembre 2022. E che ora torna in auge.