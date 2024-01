«Alessia Marcuzzi, ti stai preparando per Stefano De Martino?». Lei risponde così alle voci

Nuovo anno, vecchi gossip. Finora Alessia Marcuzzi non aveva detto una parola a proposito della presunta tresca con Stefano De Martino, una liason, confermata via Instagram da Belen, ex moglie del conduttore. «Ti stai preparando per Stefano De Martino?», ha commentato una follower a corredo dell'ultimo post Instagram che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo. Parole che non sono passate inosservate ad Alessia Marcuzzi tant'è che non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime.

La risposta di Alessia Marcuzzi

Una domanda diretta, senza troppi giri di parole ed una risposta iconica. «No, per Bradley Cooper e Jude Law.

Stanno proprio qui dietro la porta e devo scegliere. Ma forse scelgo Brownie (il cane della showgirl, ndr), sai?». Sono state queste le parole (ironiche) che Alessia Marcuzzi ha scritto come risposta alla domanda posta dalla sua follower.

Il flirt

Dopo il botta e risposta con Antonino Spinalbese, papà di sua figlia Luna Marì, nell'ultimo giorno del 2023 Belén ha risposto al commento di una follower sulla verità del gossip Marcuzzi-De Martino scrivendo con un secco «Confermo». Una parola pesantissima che non è passata inosservata riaprendo immediatamente il "caso" che sembrava finito in prescrizione.