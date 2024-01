Stefano De Martino, il papà risponde per la prima volta ma il messaggio è volgare

Tra moglie e marito non mettere il dito, anche quando si tratta di una coppia che sta divorziando a causa dei numerosi tradimenti di lui. Non solo le «12 signorine» con cui Belen ha parlato al telefono, ci sarebbero altre donne del mondo dello spettacolo che avrebbero frequentato Stefano De Martino mentre lui era single o impegnato con la showgirl argentina (tra cui anche Alessia Marcuzzi). E quando gli chiedono delle amanti lui risponde: «Mai stato bravo in matematica», mentre il papà ha qualcosa da dire a chi critica il figlio (e a Belen).

I genitori saranno sempre disposti a difendere un figlio, non importa che lui abbia tradito la moglie o che sia stato criticato. Così Enrico De Martino ha voluto mandare una frecciatina agli hater del figlio, Stefano De Martino, con un messaggio chiaro e lucido.

«Per persone invidiose», ha condiviso il papà di Stefano, una crema a chi «brucia il c*lo» a causa dell'invidia nei confronti dell'ex ballerino di Amici che, ultimamente sta vivendo il suo periodo d'oro nel mondo dello spettacolo, tra televisione e teatro.