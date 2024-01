Geolier debutta al Festival di Sanremo 2024 ed è già tra i favoriti dei bookmaker

Nel suo esordio al Festival di Sanremo 2024, il rapper napoletano Geolier non solo si fa notare, ma emerge come uno dei principali favoriti per la vittoria finale, secondo gli analisti delle scommesse. Con una quotazione di 3,35 su Planetwin365 e 3,50 su Snai, Geolier supera Alessandra Amoroso, anche lei alla sua prima esperienza all'Ariston, la cui quota di vittoria si attesta a 4,50 secondo William Hill. Il podio dei bookmaker, inoltre, vede Annalisa in terza posizione con una quota di 6,50. Tuttavia, la competizione si preannuncia piuttosto serrata con Angelina Mango, altra new entry a Sanremo, che spicca con una quotazione di 7,25, seguita dalla coppia Negramaro e Il Volo a 10, mentre Mahmood raggiunge la quotazione di 13.

Foto Kikapress, Baglyo; musica Korben