Cecilia Rodriguez: «Difficile tornare, ho sempre meno voglia anche di utilizzare i social, è un mondo cattivo»

«Home sweet home». La vacanza in Argentina di Cecilia Rodriguez è terminata: dopo aver trascorso più di due settimane nella sua terra natia con la «family» al completo, Cecilia è rientrata in Italia. La sorella di Belen, attiva sui social (sia per lavoro che per svago), ha ripreso la sua routine quotidiana. Tuttavia, nelle ultime ore, attraverso le sue Instagram stories, Cecilia Rodriguez ha pubblicato un video dove espone il suo pensiero in merito al suo «rientro in Italia» e all'utilizzo dei social.

«Per me è difficile ritornare, sempre - ha spiegato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

Io ho i miei tempi. Per me è molto difficile anche tornare sui social. Credetemi ho sempre meno voglia perché è un mondo cattivo e non mi fa bene. Io le cattiverie non le voglio più sentire e vedere. Se il mondo dei social non mi darà quello che voglio, sarò costretta a creare un mondo tutto mio».

La sorella di Belen ha aggiunto: «Quando trascorro del tempo lontano dai social succede questo. In Argentina ho sentito il bisogno di disconnettermi da tutto e tutti. Alcune volte per ritrovarsi bisogna stare da soli perché si capiscono tante cose».

«Io ho cercato di trovare un giusto compromesso con il mondo dei social ma è dura - ha spiegato Cecilia Rodriguez - Spero che le cose possano cambiare. Ma chi siete voi per giudicare una persona? Nella libertà di espressione bisogna mantenere comunque una giusta educazione. Non siamo degli animali, abbiamo una vita».