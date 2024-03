Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti al matrimonio, il commento glaciale dell’ex Francesco Monte: ecco cosa ha detto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a fare il grande passo. Il matrimonio si avvicina sempre di più, la data è stata rivelata durante la loro ultima intervista televisiva a Verissimo da Silvia Toffanin, il 30 giugno, e tutti i dettagli sono arrivati tramite indiscrezioni dei futuri sposi. Una location da sogno nella campagna della Toscana per celebrare un amore nato 7 anni fa nella Casa del Grande Fratello.

In pochi avrebbero scommesso su di loro, ma i due hanno continuato per la loro strada confidando e credendo nel loro amore.

Durante la partecipazione al reality show, Cecilia era fidanzata già da qualche anno con Francesco Monte, ora in arte Kinari, ma si innamorò perdutamente di Ignazio, tanto da chiudere la vecchia relazione per iniziare quella con il futuro marito durante la diretta della puntata.

A poche settimane dal matrimonio della sua ex, Francesco Monte, Kinari, ha rivelato cosa pensa delle nozze di Cecilia e Ignazio.

Il matrimonio della propria ex potrebbe essere un argomento taboo per molti, ma non per Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti ha risposto in modo glaciale e rapido alla questione, rivelando cosa pensa delle nozze imminenti: «Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l'hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri».

La storia d'amore con Cecilia Rodriguez è ormai un capitolo chiuso per il cantante che ore si concentra sulla sua nuova carriera e sulla fidanzata pugliese Isabella De Candia con la quale fa coppia fissa da oltre 4 anni.