Belen, la poesia per il compleanno di Cecilia Rodriguez: «Dentro il tuo profilo risiede la mia ombra, che ti proteggerà sempre»

Belen Rodriguez ha voluto augurare buon compleanno alla sorella Cecilia Rodriguez che, proprio oggi 18 marzo, compie 34 anni. La showgirl argentina che, ultimamente, esprime i suoi pensieri con poesie più o meno lunghe, ha dedicato alcuni versi anche alla sua Cechu con la quale ha vissuto le gioie e i dolori della vita, mille avventure e con cui lavora insieme nella creazione di bikini e abbigliamento sportivo. Belen ha sempre dichiarato che sua sorella è una delle persone più importanti della sua vita, l'unica che conosce tutto di lei. Inoltre, la modella ha anche postato un pensiero tutto rivolto a mamma Veronica Cozzani, altra donna fondamentale per lei.

Belen ha dedicato una dolce poesia alla sorella Cecilia Rodriguez. I versi accompagnano una serie di foto di quando le due erano bambine in Argentina: «Ti desidero come l’autunno la primavera. Ti desidero come il caffè, per poi fumare la migliore delle sigarette. Ma, desidero sopra ogni cosa il tuo bene, desidero il tuo equilibrio, che fluttua tra l’amore e l’odio, desidero essere all'interno del tuo porto sicuro. Se la vita mi avesse concesso il libero arbitrio, avrei senz’altro disegnato il tuo profilo, perché dentro il tuo profilo risiede la mia ombra, che ti proteggerà sempre dovunque tu sarai. Te amo eternamente, eternamente tua eternamente nostre. Belén».

Belen, poi, ha pubblicato anche un altro post sul proprio profilo Instagram e, questa volta, il suo pensiero è per mamma Veronica Cozzani.

Nella didascalia accanto alla foto della donna da giovane, si legge: «Tu sei la creazione di un mondo buono, di un mondo gentile. Tu sei un pianeta sano. Ecco quello che sei, tu sei l’amore concreto».