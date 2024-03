Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i primi dettagli sul matrimonio: «Party in un borgo in Toscana, durerà tre giorni»

È trascorso più di un anno da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2017 durante un'edizione del Grande Fratello Vip che li ha visti come protagonisti. Fidanzati ufficialmente nel 2022, i due non hanno avuto fretta di iniziare i preparativi: infatti, solo poco tempo fa hanno rivelato a Verissimo che il grande giorno si terrà il 30 giugno di quest'anno, ma c'è di più...

pare che si tratterà ben più di una festa e che i festeggiamenti dureranno circa tre giorni.

La location del matrimonio

La coppia di ex gieffini ha rivelato a Chi la romantica meta scelta per il lieto evento: «Abbiamo scelto la Toscana, un borgo in collina a venti minuti da Firenze. Tempo fa io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio per pruomuovere la Maremma, una zona che non conoscevo, e ci siamo trovati benissimo. La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi», ha raccontato Cecilia al settimanale.