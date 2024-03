Cecilia Rodriguez compie 34 anni, la festa in casa con la famiglia: «Belen e Luna Marì si sono scatenate»

Una festa di compleanno in famiglia per Cecilia Rodriguez, che ha scelto di lasciare in un angolo i lustrini e le paillettes per trascorrere una bella serata insieme ai suoi amati genitori, il futuro marito Ignazio Moser, suo fratello Jeremias e la sorella Belen con i figli. La modella argentina ha compiuto ieri, 18 marzo, 34 anni e per spegnere le candeline ha optato per un look molto semplice, con un maglioncino fucsia e un paio di jeans baggy rosa. Mamma Veronica Cozzani ha ripreso tutto nelle sue storie Instagram e ha mostrato i tre figli con i nipoti scatenati in pista.

È una famiglia felice quella di Cecilia e Belen Rodriguez. I genitori e i figli si sono riuniti nella piccola festa a casa per celebrare i 34 anni della più piccola di casa, con musica, festa e tanto amore. In attesa dei grandi festeggiamenti del 30 giugno, quando lei e Ignazio Moser si sposeranno, la coppia ha scelto di rimanere in casa per trascorrere una serata a ritmo di musica latina dove non sono mancati di certo canti e balli scatenati.

La più instancabile? La piccola Luna Marì che sembra aver ereditato il sangue ballerino argentino proprio dalla mamma e dalla zia Chechu.

La secondogenita di Belen non è stata ferma un secondo, sempre in pista pronta a ballare e a divertirsi per celebrare la zia.