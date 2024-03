Pechino Express, I Fratm e la “tecnica dello svenimento” per ottenere un passaggio in auto

Per cercare i passaggi, a Pechino Express, vale tutto. Vale anche fingere uno svenimento, come hanno fatto i due Fratm Artem e Antonio Orefice nella seconda tappa di quest’anno, ieri su Sky e in streaming su Now e sempre disponibile on demand. Sarà anche una tecnica “spietata”, eppure ha sortito l’effetto sperato. “Pechino Express – La Rotta del Dragone” (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda ogni giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Immagini da ufficio stampa