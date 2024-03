Fiorello sul Media Freedom Act: «La politica fuori dalle tv? Allora la Rai è finita, ciao a tutti»

Nella puntata di VivaRai2! in onda giovedì 14 marzo, Fiorello ha commentato il recente sviluppo da parte del Parlamento Europeo: “Media Freedom Act: l’okay del Parlamento Europeo. Fdi e Lega si astengono. La Rai è “fuorilegge”. Lo showman, quindi, offre uno sguardo su cosa questo possa significare per l’intrattenimento in Italia: «Se alla Rai togli tutta la politica, è finita, ciao a tutti! Voglio vedere se passa questa cosa come si fa». Così Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda salutano, si alzano, congedano telespettatori e pubblico presente al Foro Italico, lasciando il glass vuoto.

Immagini RaiPlay via ufficio stampa