Stefano De Martino, l'ex suocera attacca Belen Rodriguez: «Di sopportazione ne hai tanta»

La relazione altalenante tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere banco nelle cronache rosa. Dopo l'ennesima separazione e l'intervista esplosiva di Belen a Domenica In, in cui ha svelato di essere stata tradita da De Martino con almeno dodici donne e di non aver ricevuto supporto durante una sua fase difficile, la situazione si è complicata ulteriormente. Stefano non ha replicato alle accuse, dichiarando solo di volerle bene senza esporre la sua versione dei fatti. Ora, un nuovo personaggio è entrato in scena: la madre di Marco Borriello, ex di Belen. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha condiviso su Instagram un commento della donna sotto una foto di Stefano De Martino, in cui elogia l'ex marito di Belen e lancerebbe tra le righe una frecciatina alla showgirl per le sue dichiarazioni a Mara Venier. “Non cambiare, non mollare mai e non cedere mai alle provocazioni. Di carattere ne hai, di doti ne hai e di sopportazione ne hai tanta. In bocca al lupo per tutto”, ha scritto. Sebbene senza nominare direttamente Belen, sembrerebbe che il riferimento alle provocazioni sia indirizzato proprio a lei e alla sua recente intervista. Questo sostegno della madre di Borriello verso De Martino arriva a sorpresa, considerando il passato tra Belen e l'ex calciatore. Alcuni ipotizzano che il gesto della madre dell'ex calciatore possa essere stato influenzato da un precedente post di Belen in cui lodava la madre del suo attuale compagno. Questo potrebbe aver causato qualche incomprensione nonostante il tempo trascorso. Resta da vedere quali siano i retroscena dietro a questo nuovo capitolo della vicenda tra Belen e Stefano.

