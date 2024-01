Antonella Fiordelisi e gli ex di Belen: «Con Stefano De Martino una volta sola. Antonino Spinalbese? Procederò per vie legali»

Antonella Fiordelisi è stata al centro delle polemiche nelle ultime ore, in seguito alle voci su presunte frequentazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Nulla di sconvolgente, se non fosse che entrambi sono stati ex di Belen (marito e compagno) e l'ex gieffina era solita condividere messaggi di supporto per la showgirl argentina. E i fan sul punto si sono divisi: alcuni l'hanno descritta come «persona falsa», altri l'hanno difesa a spada tratta. Adesso tocca a lei dire la sua verità dopo che in un primo momento aveva detto di non essere mai stata con persone sposate.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato Antonella a Fanpage, soprattutto dopo aver ricevuto un messaggio audio di fuoco da parte di Belen la notte di Capodanno dove la riempiva di insulti per le storielle che aveva avuto con i suoi ex fidanzati.

«Ho deciso di procedere per vie legali, ho letto troppe sciocchezze sul mio conto - ha raccontato amareggiata, Antonella Fiordalisi a Fanpage - La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake. L’unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona (Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ndr).

Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover dar fronte a tag, messaggi, di tutto. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo. Antonino l’ho visto solo in amicizia ma non c’è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro. Mi sono stati attribuiti numerosi flirt ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake».

«Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belén Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto», le parole di Antonella sono chiare e incisive.

Si sarebbe trattato solo di qualche bacio, nulla di più, ma i fan si insospettiscono: «Perché creare tutta questa polemica se sono solo baci?»