Dubai, Antonella Fiordelisi bloccata in aeroporto per l'alluvione: «Per me Pechino Express continua...»

Dubai, capitale degli Emirati Arabi Uniti, è stata investita da piogge torrenziali che hanno paralizzato la città intera. L'alluvione ha creato moltissimi disagi anche a chi era solo di passaggio all'aeroporto di Dubai, che è stato allagato, tra cui anche una delle protagonisti dell'ultima edizione di Pechino Express, Antonella Fiordelisi che è rimasta bloccata e non può rientrare a Milano.

L'ex GfVip ha condiviso una storia su Instagram in cui ironizza sulla sua situazione attuale, cercando di non perdere la speranza di poter tornare presto a casa.

Antonella Fiordelisi bloccata a Dubai

Nonostante la nuova edizione di Pechino Express stia andando in onda in queste settimane su Sky e NowTv, il reality è già giunto al termine qualche mese fa e i protagonisti sono già tornati nelle loro case, mentre altri sono partiti in vacanza.

Antonella Fiordelisi ha scelto una meta esotica per riprendersi dalle fatiche dell'avventura televisiva, dove ha partecipato in coppia con la modella Estefania Bernal, ma la via del ritorno a Milano sembra essere degna di un'avventura di Pechino Express.

Una volta arrivata in aeroporto a Dubai, infatti, ha trovato una brutta sorpresa: tutti i voli sono stati annullati a causa dei danni alle piste aeroportuali a seguito dell'alluvione che ha colpito la città. «Non si capisce nulla in questo aeroporto. Se non c'è nessun volo per Milano come faccio a tornare a casa? Per me Pechino Express continua...», scrive Fiordelisi sulle sue storie Instagram.

Riuscirà la modella a tornare a casa? Le autorità hanno fatto sapere che i voli riprenderanno il loro normale svolgimento una volta che sarà tutto ripristinato e gli aerei potranno decollare e atterrare in totale sicurezza.