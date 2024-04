Soleil Sorge e Cristiano Iovino sono una nuova coppia? Oriana Marzoli, ex in lacrime: «Sto passando un periodo terribile»

Il triangolo? Oriana Marzoli non l'aveva proprio considerato. La modella ha partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello Vip dove si era innamorata perdutamente del coinquilino Daniele Dal Moro. La loro storia d'amore è naufragata dopo moltissimi tira e molla. Mesi dopo la conferma della rottura ufficiale, Oriana aveva voltato pagina con il personal trainer (e presunto amante di Ilary Blasi) Cristiano Iovino, con cui è stata vista in più occasioni, dalle cene fuori a uscite romantiche. La modella, però, ha dovuto mettere in stand by la frequentazione perché ha preso parte ad un nuovo reality in Cile, "Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado", pensando che Iovino l'avrebbe aspettata, ma qualcosa però non è andata per il verso giusto.

Soleil Sorge e Cristiano Iovino, nuovo flirt?

Cristiano Iovino non sembra essere rimasto fermo ad aspettare il ritorno di Oriana Marzoli. Infatti, notizia degli ultimi giorni, è la sua presunta frequentazione con Soleil Sorge. Sembra che il personal trainer abbia salutato la sua ex fiamma, Oriana, quando lei ha preso il volo per il Cile per un nuovo reality.

La curiosità dei fan si è fatta sempre più insistente, soprattutto perché le varie versioni dei protagonisti del triangolo amoroso non tornano…

Soleil Sorge ha risposto ad alcune domande su Instagram e, tra queste, molte erano sul nuovo flirt: «Dicono tutti che hai una storia con Iovino, sincera: vero o falso?». Lei ha risposto con fare da femme fatale: «Abbiamo diverse storie da raccontare, nessuna di queste riguarda il gossip», taggando il personal trainer con cui si trova ad Ibiza per una vacanza.

Nessuna conferma, nè smentita, ma solo tante allusioni e una vacanza a Ibiza insieme. Nel frattempo Oriana Marzoli è venuta a scoprire del flirt tra i due.

Oriana Marzoli, la reazione al flirt



Oriana Marzoli, che adesso si trova in Cile, dove sta prendendo parte all'ennesimo reality, si era a lungo confidata con una concorrente e le aveva raccontato di questo amore che le aveva fatto tornare il sorriso: «Non mi interessa quello di tre mesi fa – ha raccontato l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip facendo riferimento a Daniele Dal Moro -. È un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. Oltretutto è andata un po’ male».



Durante questa nuova esperienza nel reality cileno, la produzione permette ai concorrenti di usare il telefono solo per poche ore a settimana e la Marzoli ha approfittato dei momenti per andare a cercare il suo personal trainer, salvo poi scoprire che si trova ad Ibiza con Soleil Sorge con cui si sta frequentando. La reazione è stata immediata: unfollow sui social.