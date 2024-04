Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi già in crisi? Lo sfogo sorprende i fan: «Ci serve tempo»

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sta affrontando un periodo di forte crisi. La coppia si è conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello. Giorno dopo giorno il loro rapporto si è consolidato sempre di più e il sentimento, nato prima nel cuore di Sergio ha iniziato a crescere anche in Greta. Da semplici amici a complici, da complici a coppia innamorata. All'interno della Casa, come in molti dicono, «tutto è amplificato» e i problemi della quotidianità non intaccano la convivenza forzata, ma la vera sfida è la quotidianità nella vita reale, una volta usciti dal reality show e questa coppia sta affrontando un momento molto particolare.

La crisi tra Sergio e Greta

Sono state molte le coppie che sono nate durante la convivenza nei reality show, tra le più longeve c'è quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma non tutte riescono a superare le difficoltà che comporta la quotidianità vera e propria, soprattutto se di mezzo ci sono anche molti chilometri.

Greta, infatti, vive a Milano, mentre Sergio a Roma e la distanza ha complicato ulteriormente il rapporto.

La crisi tra i due era già nota ai fan della coppia, quando la Rossetti si è presentata da sola al compleanno di Vittorio, ex concorrente del GF e lei, oggi, ha voluto dire la sua sulla situazione difficile che sta attraversando con Sergio.«Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose. In questo momento risponderó solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia. Sia io che Sergio continuamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto ciò che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un pó ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisone», ha scritto Greta sulle sue storie Instagram, cercando di sfogarsi e di raccontare quello che sta succedendo nella sua vita e nel suo cuore con Sergio.

Nessuna lite e nessuna rottura, ma solo tanta confusione e voglia di capirsi e conoscersi meglio, lasciando i social da parte.