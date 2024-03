Amadeus e Fiorello, ancora frecciatine a John Travolta: da Affari Tuoi a Viva Rai 2

Quest'anno, l'apparizione di John Travolta a Sanremo 2024 è stata di quelle che hanno fatto discutere per via del siparietto con Amadeus e Fiorello. Prima l'attore era finito nel mirino per via della pubblicità occulta delle sue sneakers. Poi, dopo aver ballato il ballo del qua qua insieme ai due conduttori, a far rumore è stata la sua richiesta di rimuovere per sempre a quelle immagini la possibilità di essere mostrate in televisione, tanto è vero che non le vedremo mai più (almeno in maniera ufficiale). Fin qui è storia, però. Quello che in molti non sanno è che Amadeus e Fiorello, rispettivamente ad Affari Tuoi e a Viva Rai 2, stanno continuando ad ironizzare non poco sulla vicenda. Ma cosa avranno detto stavolta su tutto il caso del John Travolta gate? Andiamo a scoprirlo insieme!

