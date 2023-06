Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la rivelazione: «Uno stregone vi ha fatto una macumba per farvi lasciare»

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati al centro del gossip delle ultime settimane. Erano, infatti, una delle coppie più amate che si sono formate all'interno della casa del Gf Vip. Erano perché la storia d'amore tra i due ex concorrenti è ormai giunta al capolinea (senza non poche polemiche), come del resto, entrambi hanno dichiarato sui social. La modella venezuelana, oltre a essere molto attiva su Instagram, lo è anche su Twitter e proprio nelle scorse ore una fan le ha fatto una rivelazione choc.

Oriana Marzoli dialoga con i suoi fan tramite le room (delle stanze virtuali) su Twitter.

Proprio durante la notte, una signora le ha svelato alcuni retroscena dal sapore horror: «Scusami tesoro ma devo farti una rivelazione. Qualche sera fa, tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, in una room fatta da alcune finte fan c'era anche uno stregone. Io non ci sono entrata perché queste cose mi fanno paura. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te, contro di voi, contro la coppia. Poi, però, dopo 48 ore è successo il caos. Io te lo sto dicendo per metterti in guardia e farti capire i personaggi. Personalmente non mi sognerei mai di fare una room per fare una macumba contro una coppia. A me spaventa solo l’idea di questa cosa. Noi fan siamo state in ansia. Ti garantisco che alcune si spacciano per tue sostenitrici, ma chi fa queste cose non è un vero fan, fidati».

Nel frattempo, Oriana Marzoli cerca di non pensare a Daniele Dal Moro gettandosi a capofitto nei suoi progetti di lavoro. La modella, infatti, ha presentato la sua capsule di costumi da bagno e anche la sua linea di abbigliamento creata insieme alle amiche Giaele De Donà e Micol Incorvaia.