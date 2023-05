Giulia De Lellis, l'errore grammaticale diventa virale: i fan sottolineano con la matita rossa lo scivolone da prima elementare

Di solito è una cosa che ti insegnano in prima elementare, con tanto di filastrocca cantilenata: «E o È? Siamo sorelle ma non siamo gemelle». Ma a quanto pare non solo ai bambini capita di sbagliare. E lo sa bene Giulia De Lellis che nelle ultime ore si è resa protagonista, a sua insaputa, di alcune lezioni di italiano impartite sui social dai suoi fan. Il motivo? Uno screenshot di una conversazione dove era evidente un errore grammaticale. Andiamo a vedere come si è giustificata l'influencer.

Sono stati i fan a farle notare il grave errore.

Con tanto di microfono, Giulia De Lellis, ha voluto spiegare il motivo: «Grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive “e” con l'accento - ha spiegato Giulia De Lellis -. Giusto un piccolo problema: da quando sono piccola, siccome scrivo velocemente (sullo smartphone, ndr), per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la tipologia di accento corretto».

Poi, ha aggiunto: «Quindi faccio prima a scrivere eh. Da quel giorno, quando scrivo di corsa e soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale».

A quanto pare, per sua ammissione, non sarebbe la prima volta che Giulia De Lellis si rende protagonista di scivoloni grammaticali. Tutto questo la espone alle critiche (a volte feroci) dei follower, sempre attenti a sottolineare con la matita rossa gli errori... elementari.