Laureato cerca lavoro per mesi, invia 1.400 cv ma è ancora disoccupato: «Ho provato di tutto, non sono un criminale e non voglio la luna»

Quando avere un lavoro diventa un privilegio è facile rendersi conto che c'è qualcosa che non funziona correttamente nella società odierna e ci si chiede cosa sia andato storto, quale serie di circostanze abbia portato i giovani - con tanto di diplomi, lauree e specializzazioni - a doversi imbarcare in lunghe ed estenuanti ricerche di mesi e mesi pur di avere la possibilità di guadagnare da vivere.

I tempi in cui annuivano con vigore alla classica frase pronunciata dai loro genitori, «mi raccomando, studia, così poi sarà facile trovare lavoro», sembrano lontani e cominciano a perdere colore, come se si stessero trasformando in un sogno sbiadito. Eppure, la lotta continua e lo dimostra Ohm Patel, un ragazzo laureato che è alla ricerca di un impiego da ormai molti mesi, durante i quali ha inviato il suo curriculum a oltre 1400 aziende, senza però ottenere nulla.

Ancora disoccupato, Ohm racconta il suo percorso in un video pubblicato sul suo account TikTok che in poco tempo ha ottenuto 10 milioni di visualizzazioni, oltre un milione di cuori e scatenato una discussione sull'argomento.

Ohm Patel racconta di aver inviato oltre 1400 curriculum vitae utilizzando pressoché tutti i mezzi a sua disposizione, non solo tramite LinkedIn, ma tutta una serie di altri servizi web creati proprio per aiutare le persone a farsi largo nel complicato mondo del mercato del lavoro.

«Quando dico alle persone questo numero», afferma il ragazzo, «non mi credono e fanno qualche stupidaggine tipo raccomandarmi un libro o magari un seminario che spiega il modo giusto per fare application e io...

rimango basito. Pensi davvero che io non abbia provato qualsiasi cosa? Qualsiasi suggerimento e consiglio? Per ottenere il mio ultimo lavoro mi ci sono voluti sei mesi e circa 700 cv inviati, e alla fine è stato tutto un colpo di fortuna perché conoscevo la persona che mi ha assunto dato che abbiamo studiato insieme».

Sotto lo sfogo di Ohm si sono raccolti migliaia e migliaia di commenti che lamentano le stesse problematiche, situazioni spaventosamente simili e in alcuni casi anche peggiori: «Ho inviato cv per due anni, ho un foglio excel con ogni mossa registrata. Sono arrivato a 13.400 mila application prima di ottenere un impiego», «Mi hanno appena detto di no per un ruolo per cui ho già fatto 7 colloqui... Un mese di prove e colloqui e poi nemmeno mi assumono. Davvero scoraggiante», «Nel frattempo i dirigenti sono stati assunti con una singola stretta di mano nel lontano '85».

Un utente aveva chiesto, sotto il suo video: «E che lavoro stai cercando? L'amministratore delegato?», insinuando che il motivo per cui è ancora disoccupato dipendesse dal fatto che puntasse troppo in alto. Ohm Patel, quindi, ha deciso di rispondere con un'altra clip in cui approfondisce la questione.

«Credimi, non ho fatto application per nessun lavoro che abbia anche solo la parola senior, figurati per ruoli come l'amministratore delegato», spiega, e poi si difende: «Ho visto un sacco di commenti che dicono che sono un criminale, che non ho il diploma, questo o quell'altro. Facciamo così, vi faccio vedere il mio cv».

Poi, con il curriculum sullo sfondo del video, dice: Come potete vedere, nel 2022 mi sono laureato in biologia. Se pensate che il mio cv abbia un bell'aspetto, vi spiego perché. Ohm mostra una foto con la sua ragazza, specificando che è laureata a Harvard ed è un'esperta del campo, «la pagano per farlo», e lo aiuta con ogni step del processo di ricerca, dalla redazione del cv alle lettere di presentazione.

Per quanto riguarda ciò che sta cercando, il ragazzo afferma che non è in cerca di stipendi folli perché si rende conto di essere da poco uscito dall'università, e si accontenterebbe di una cifra che gli permette di vivere e di un ruolo nel suo campo di studi (per esempio, in ospedali o aziende farmaceutiche).