Colloquio di lavoro al negozio, alla fine gli dicono la paga: «Stipendio di 50 anni fa, ecco perché hanno prezzi bassi»

Secondo le testimonianze di tanti giovani il mondo del lavoro non è particolarmente accogliente e negli ultimi tempi sono aumentate sempre di più le lamentele riguardo alcune pratiche non proprio corrette nei confronti dei potenziali dipendenti.

In particolare, si cerca sempre più spesso di non includere lo stipendio nell'offerta di lavoro e si nascondono informazioni necessarie sulla posizione che potrebbero allontanare, per poi rivelarle all'ultimo secondo possibile, magari dopo un lungo iter di colloqui e application.

Un ragazzo si è trovato in una situazione di questo tipo e ha raccontato la deludente esperienza in un video pubblicato sul suo account TikTok.

Dopo aver sentito quale sarebbe stata la sua paga oraria nel negozio di vestiti, afferma di aver capito come possono permettersi di vendere a prezzi così bassi: evitando di dare uno stipendio adeguato ai dipendenti.

La rivelazione alla fine del colloquio

Magari gli stipendi che vengono offerti oggi sarebbero stati più che sufficienti per supportare una o più persone cinquant'anni fa, ma la situazione, oggi, è decisamente diversa e il costo della vita è decisamente più alto, dalla spesa, passando per le bollette, fino all'affitto. Eppure, il lavoro serve e a volte è necessario accettare pochi soldi pur di poter arrivare a fine mese.

Un ragazzo ha raccontato, nella clip pubblicata sul suo account TikTok, di aver fatto un colloquio per una posizione come commesso da T.J. Maxx, una catena di negozi d'abbigliamento statunitense celebre per i suoi prezzi particolarmente convenienti.

«Stava andando tutto bene - spiega -, ma alla fine mi ha detto che la paga è di 12 euro l'ora e che si riceve lo stipendio ogni settimana, quindi gli volevo dire che col ca**o che accetto il lavoro, perché in che senso scusa? Ecco perché i loro vestiti di me**a costano così poco, perché non pagano il personale».

Eppure, lì per lì il ragazzo non è riuscito a rifiutare e dato che il colloquio è andato bene gli hanno fatto sapere che è stato assunto. «Non so che fare, mi hanno chiamato e mi hanno detto che ho il lavoro e... perché gli ho detto ok? Non lo voglio, che ci faccio con 12 all'ora. Sto pensando di non presentarmi e basta...», dice.

Gli utenti sono d'accordo sul fatto che la paga sia bassa, ma qualcuno suggerisce: «Hai intenzione di lavorare lì per sempre? Il fatto che ti paghino ogni settimana vuol dire che puoi farti un po' di tempo e intanto cerchi altro». Poi, c'è chi gli consiglia di richiamarli e dire che vorresti davvero accettare, ma per coprire i costi avresti bisogno di un po' di più: o la va o la spacca. Infine, una ragazza scrive di aver lavorato lì come manager prendendo 13 all'ora.