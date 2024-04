Colloquio di lavoro in un bar, ma sembrava un'audizione: «Mi hanno detto di sorridere e mi hanno scattato 4 foto con l'uniforme»

La spasmodica ricerca di un lavoro porta molto spesso ad accettare richieste non particolarmente apprezzate durante i colloqui o, magari, a chiudere un occhio su una domanda scomoda da parte del recruiter.

A volte la prospettiva di uno stipendio e della stabilità economica è abbastanza per quietare ogni possibile lamentela, come è successo a una ragazza a cui sono state scattate ben quattro foto con indosso l'uniforme del bar per avere l'occasione di essere assunta come cameriera.

Nello specifico, si tratta di Twin Peaks, un bar sportivo famoso per la sua atmosfera e per le ragazze di bell'aspetto che ci lavorano, le Twin Peaks Girls.

Il colloquio al bar

Una ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui si trova in macchina appena dopo un colloquio di lavoro da Twin Peaks, una catena di bar sportivi, e racconta la particolare esperienza.

In questi locali sono impiegate quasi esclusivamente cameriere di bell'aspetto che indossano un'uniforme composta da pantaloncini di jeans molto corti e una camicetta a quadri legata stretta sotto il seno in modo da avere la pancia scoperta e una scollatura abbondante.

L'immagine, dunque, è di primaria importanza per questa attività e sebbene la ragazza ne fosse a conoscenza, non credeva il colloquio si sarebbe svolto in questo modo. «Mi hanno detto di sorridere. E tesoro, ho il filler alle labbra quindi difficilmente funzionerà... e mi hanno detto di andarmi a mettere l'uniforme, poi hanno scattato delle foto, come fosse un'audizione: profilo e figura intera».

La reazione della ragazza e degli utenti

Nonostante tutto, la ragazza spera davvero di aver ottenuto il lavoro: «Quello attuale non funziona proprio. Al momento ci sono parcheggiata davanti e ho paura anche solo a entrare». Non sa ancora quale sia l'esito del colloquio, ma il suo confronto con le altre impiegate non è stato rassicurante: «Vi consiglio di non fare application a meno che non siate Kim Kardashian. Appena sono entrata ho visto che erano tutte bellissime».

Nei commenti gli utenti supportano il desiderio della ragazza e le assicurano che è perfetta e le daranno il lavoro. Qualcuno lamenta la necessità degli scatti in uniforme, mentre una ex dipendente riferisce che nel suo caso non è stata richiesta alcuna foto e potrebbe dipendere dal manager. Infine, c'è chi disapprova questo tipo di colloquio e scrive: «Mi sono sentita davvero giù dopo, ma cos'è, sto facendo application per un concorso di bellezza? Voglio solo uno stipendio...».