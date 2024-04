Bambino di 7 anni sconfigge la leucemia con il midollo osseo donato dalla mamma. Tutto il quartiere in strada per la festa per il ritorno a casa

Una storia a lieto fine per un bambino di 7 anni che, dopo un anno di chemioterapie e operazioni chirurgiche, è riuscito a sconfiggere la leucemia. E tutto grazie al grande amore della sua mamma, che ha deciso di donargli il proprio midollo osseo per salvargli la vita. Una vicenda che ha commosso l'intera comunità di Chatham, un piccolo villaggio dell'Illinois negli Stati Uniti, che ha deciso di festeggiare il ritorno a casa del piccolo con una grande festa a sorpresa organizzata nel giardino della sua casa.

La storia

La mamma e il papà hanno scoperto il 20 gennaio del 2023 che il loro piccolo soffriva di leucemia, riporta Fox News.

Da allora il bambino, che quest'anno frequenta la seconda elementare, è stato sottoposto a diverse visite specialistiche e ha affrontato la chemioterapia a partire dall'agosto dello stesso anno. La speranza era quella di tenere a bada il tumore del sangue, ma la situazione è precipitata all'improvviso. Il bambino, infatti, ha avuto una grave ricaduta lo scorso novembre e i medici si sono ritrovati costretti a inserirlo nella lista di attesa delle donazioni del midollo osseo.

In suo soccorso è arrivata la mamma, che ha affrontato tutte le analisi necessarie per controllare la compatibilità con il midollo osseo. I sui tessuti combaciavano perfettamente e così, il 17 gennaio di quest'anno, mamma e figlio si sono sottoposti all'intervento. L'operazione è stata un successo e non ha avuto complicazioni e, dopo circa cento giorni in ospedale, il piccolo è potuto tornare a casa. E, questa volta, senza leucemia.

I festeggiamenti

La storia del bambino di sette anni ha commosso l'intero villaggio di Chatham, che ha deciso di organizzare una festa, con tanto di bandiere colorate, per augurargli un buon ritorno a casa. Amici, parenti, vicini di casa e addirittura la polizia lo hanno aspettato in giardino, applaudendo e suonando i clacson delle auto per accoglierlo.

Il video dell'iniziativa è stato pubblicato e condiviso dal dipartimento di polizia di Chatham: «Con tutto il male che sta accadendo nel mondo in questo periodo, può essere facile perdere di vista l'enorme quantità di buono che c'è ancora nelle persone. Questa è un'incredibile storia di resilienza e del vero potere dell'amore di una mamma. Al piccolo ma grande eroe auguriamo di non mollare mai».