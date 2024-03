De Luca non si arrende e rilancia al Governo: «Bloccare 6 miliardi di euro è un delitto»

«È una notizia amara ma anche di solidarietà. Questa settimana arriveranno da Gaza due bambini che saranno curati al Santobono e noi daremo ospitalità alle loro famiglie». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento social del venerdì.

L'accoglienza dei due bambini e delle loro famiglie, ha spiegato De Luca, «è stata richiesta dal ministero della Salute e noi siamo stati ben lieti di accettare».

In merito al nuovo ospedale pediatrico Santobono, De Luca ha detto «che si può affidare la progettazione» per quello che dovrebbe «diventare uno dei poli pediatrici d'Italia».

L'investimento previsto sarà di circa 300 milioni di euro. «Il Governo ha siglato l'accordo di coesione con l'ultima regione che non lo avevo ancora firmato ed il Sud, tranne la Calabria, aspetta, la Campania ha un impegno di spesa pari all'84 per cento e, per quanto riguarda i pagamenti, siamo al 50 per cento».

«Io sono per continuare a combattere per la dignità di Napoli e della Campania e per il rispetto delle leggi», ha aggiunto De Luca che, dice, non si arrenderà. «In Campania gli impegni di spesa sono per opere strutturali e ribadisco che la Regione è oggetto di una discriminazione politica. Bloccare 6 miliardi di euro è un delitto verso la nostra comunità. Ho sorriso quando ho sentito la Meloni in Abruzzo dire che il Governo si caratterizza per la rapidità delle decisioni. A me le ore che passano bruciano sulla pelle. Ci faranno penare un po' ma alla fine arriveremo al nostro obiettivo».

Un passaggio dedicato anche alla giornata internazionale della donna. «La violenza si può esercitare anche con un cellulare o un computer. Esprimo solidarietà e vicinanza alle donne se guardiamo a quello che accade in diverse parti de mondo. E abbiamo Paesi nel quali si può morire solo per non aver indossato in maniera non perfetto il velo».