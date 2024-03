FdI Napoli: «Manifesti con logo Regione Campania, denunceremo De Luca»

«Abbiamo dato mandato all'avvocato Danila De Novellis di presentare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti del presidente De Luca in seguito alle numerose affissioni di manifesti su cui campeggia, in chiara evidenza, il logo della Regione Campania. Tali affissioni contengono a nostro pare affermazioni di chiara propaganda antigovernativa volte a divulgare solo false notizie, vogliamo ricordare allo 'smemorato' De Luca che è stato lui a chiudere ospedali e pronto soccorso».

Lo rendono noto il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. «Riteniamo che la condotta di De Luca sia penalmente rilevante in ordine ai reati di cui agli artt. 314 c.p. (peculato per distrazione), artt. 476- 479 c.p. (falso ideologico in riferimento agli deliberativi che dispongono attingere ai fondi della comunicazione istituzionale per la realizzazione di affissioni che non rispondono a tali scopi), artt. 656 c.p.( pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico), artt. 658 C.p. (procurato allarme presso l'autorità); artt. 661 c.p. (abuso della credulità popolare) - spiegano -. Chiediamo con forza all'autorità giudiziaria il sequestro probatorio degli atti deliberativi che hanno disposto la stampa e l'affissione dei cartelloni ed il sequestro preventivo delle affissioni».

«Lo spettacolo che sta offrendo il presidente della Giunta Regionale è a dir poco vergognoso, siamo alla farsa istituzionale De Luca è allo sbando più totale un uomo solo abbandonato anche dal suo stesso partito», concludono.