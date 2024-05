«I cittadini non hanno capito fino in fondo il pericolo rappresentato dall'autonomia differenziata. Se il governo va avanti in quella direzione il Sud è morto ed è morta anche l'Unità d'Italia». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al margine dell'incontro ad Ercolano.

«Dovremmo combattere ancora di più. Lo stiamo facendo come Regione Campania, spesso da soli, purtroppo. Ma dobbiamo resistere».