Rai, caso Scurati: sindacati in piazza a Napoli con «Largo alla Costituzione» e il monologo “censurato”

Cgil e Anpi saranno in piazza il 25 aprile per «Largo alla Costituzione», lettura collettiva degli articoli della Costituzione per celebrare l'anniversario della Liberazione. L'appuntamento è per giovedì 25 aprile, alle 9:30 in Largo Berlinguer. A leggere gli articoli della Costituzione saranno lavoratrici, lavoratori, studenti, esponenti della politica, della cultura e dell'associazionismo.

E dopo la censura in Rai, verrà letto in pubblico il monologo dello scrittore Antonio Scurati e saranno distribuite copie della Costituzione, stampate in un'edizione limitata per celebrare i 130 della Camera del lavoro metropolitana di Napoli. Il 25 aprile segnerà anche l'avvio della raccolta firme per i quattro referendum presentati dalla Cgil su licenziamenti, appalti e precarietà.

«Oggi - scrivono Cgil e Anpi Napoli - il nostro paese si ritrova di nuovo a dover affrontare rigurgiti fascisti e tentativi pericolosi di modifica della carta costituzionale con il disegno di legge sull’autonomia differenziata - che il 29 aprile arriverà alla Camera per la discussione generale -, che punta a dividere il Paese in tanti piccoli Stati mettendo a rischio servizi essenziali e universali come la scuola e la sanità pubblica e la proposta di legge sul Premierato, che vuole accentrare molti poteri su una sola persona, limitando le funzioni del Presidente della Repubblica».

«Oggi, come 79 anni fa, siamo chiamati ad una nuova forma di Resistenza civile nei confronti di forze oscurantiste che vogliono riportarci negli anni più bui della nostra Storia.

Per questo - sostengono - la lettura della Costituzione può e deve diventare un esercizio quotidiano per ciascuno di noi, affinchè si tengano vivi e saldi valori e principi che i nostri partigiani e tutti gli antifascisti hanno difeso sacrificando la loro vita» hanno scritto.