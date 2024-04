Malato di tumore vince 1,3 miliardi alla lotteria: «Adesso posso trovare un bravo medico che mi curi, la mia famiglia avrà una bella vita»

Ci sono storie che sembrano un film, ma questa nemmeno il miglior sceneggiatore di Hollywood sarebbe riuscito a scriverla. È il caso di un uomo residente nell'Oregon, negli Stati Uniti, che da anni combatte contro un tumore e che non riusciva a permettersi le cure. Ma, adesso, potrà finalmente provare a combattere la sua battaglia grazie a un fortunato jackpot alla lotteria che gli ha permesso di vincere 1,3 miliardi di dollari (poco più di 1,2 miliardi di euro) al Powerball.

«Sono felice per la mia famiglia, con questi soldi riusciranno ad avere una bella vita - ha dichiarato il vincitore all'Abc News - Sto combattendo contro un cancro, quindi spenderò questi soldi per le cure.

Adesso riuscirò finalmente a trovare un bravo medico che seguirà il mio caso».

20 biglietti per cercare di vincere il jackpot

Il suo nome è Cheng Saephan ed è immigrato negli Usa nel 1994. Lavora nel settore aereospaziale e negli ultimi tempi ha scoperto di avere un cancro, che lo ha spinto a sottoporsi a delle visite specialistiche veramente molto costose per lui e la sua famiglia. Così, insieme alla moglie e all'amica Laiza Chao hanno deciso di tentare la fortuna. Il trio ha acquistato 20 biglietti del Powerball nella speranza di vincere il jackpot e, tra questi, c'era proprio il biglietto fortunato.

«Quando ho visto che avevamo vinto la lotteria non potevo crederci - ha dichiarato -. Ho chiamato subito Laiza e le ho detto che non doveva andare a lavorare. Avevamo vinto e quei soldi sarebbero stati sufficienti per affrontare le cure per il cancro».

Secondo la lotteria dell'Oregon, il biglietto vincente da 1,326 miliardi di dollari è stato il quarto jackpot del Powerball più grande della storia e l'ottavo più grande tra le lotterie statunitensi. Un vero e proprio record che potrebbe salvare la vita di Cheng.