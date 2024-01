Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta l'accordo anti-infedeltà: cos'è e quanto vale. «Se lui tradisce deve dare un risarcimento milionario»

Wanda Nara e Mauro Icardi, la crisi coniugale è solo un lontano ricordo. La malattia della showgirl ha fatto riavvicinare la coppia che sta insieme ormai da 10 anni. Ma fidarsi è bene, tutelarsi è meglio. Così la vincitrice di ballando con le Stelle, che non ha dimenticato la scappatella del marito con la modella Eugenia "China" Suarez, che li portò a un passo dal divorzio nell'autunno del 2021, corre ai ripari e blinda il matrimonio con un accordo "anti-tradimento" che prevede una penale milionaria in caso d'infedeltà.

Wanda Nara si tutela

La showgirl, fresca fresca della vittoria di Ballando con le Stelle, è pronta a sbarcare su Netflix con un nuovo format - Love Is Blind Argentina - al fianco del conduttore Dario Barassi. Inoltre Wanda è in uscita con una nuova canzone, il cui videoclip è stato girato in Brasile. La carriera va a gonfie vele e visto che gli impegni lavorativi la porteranno spesso a viaggiare e quindi a stare lontana dal marito, stavolta la Nara si tutela.

L'accordo anti-infedeltà con Icardi

«Tra loro c'è un accordo anti-infedeltà imposto dallo studio legale di Wanda», ha fatto sapere il sito Noticias, svelando che «se Icardi volesse tradirla, gli costerebbe una cifra di circa cento milioni di dollari». Un patto segreto siglato mesi fa, si vocifera dopo la scoperta della leucemia, che imporrebbe a Icardi un certo rigore.

Quanto vale

L'accordo anti-corna sarebbe stato redatto da Ana Rosenfeld, l'avvocato di Wanda ma anche una delle sue migliori amiche, che in molte occasioni si è occupata delle sue questioni legali.