Ludovica Valli al pronto soccorso per il malore della figlia Anastasia: «Non so davvero che dire». L'influencer è incinta

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne, è stata costretta a una rapida corsa al pronto soccorso. Non è la prima volta che l'ex tronista si ritrova in ospedale a causa di qualche suo malore o dei figli Anastasia e Otto. Con un pizzico di ironia Valli ha cercato di placare la preoccupazione. L'influencer, riferendosi ai bimbi, ha detto: «Un giorno quando sarete più grandi vi racconterò di tutte queste avventure insieme».

Cosa è successo ad Anastasia

«Stamattina abbiamo vinto un giro al pronto soccorso – ha spiegato Valli su Instagram –. Anastasia ieri si era lamentata di un grosso male alla schiena, nemmeno si voleva alzare dal letto a causa del dolore.

Stamattina quindi ho preso i bambini e sono corsa subito al pronto soccorso. Siamo ancora qui. Con la tachipirina Anastasia è stata meglio. Non so davvero che dire, vediamo», ha raccontato l'influencer.

La famiglia

Valli e il suo compagno, Gianmaria Di Gregorio sono legati dal 2019: un amore forte che ha cambiato la vita dell'influencer che si è fatta conoscere con le sue partecipazioni a Uomini e donne e Temptation Island. I due desiderano una famiglia numerosa e non l'hanno mai nascosto. La coppia ha già due figli: Anastasia, nata nel 2021 e Otto, nel 2023. Valli aspetta un terzo bebè.