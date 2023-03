Bianca Atzei, Stefano Corti e la canzone per Noa Alexander: «Siamo nervosi per colpa tua che la notte non ci fai dormire»

Stefano Corti ha postato su Instagram alcune storie davvero esilaranti con il suo bambino Noa Alexander. La Iena canta al neonato una canzoncina inventata su due piedi che però descrive in modo molto esaustivo il periodo un po' stressante che stanno vivendo lui e la compagna Bianca Atzei. Il neonato, infatti, non dorme molto e costringe la coppia a passare intere nottate svegli a cullarlo o a dargli da mangiare.

Nell'ultima storia che Stefano Corti ha postato su Instagram, si riprende in modalità selfie insieme a Noa Alexander e canta: «Siamo nervosi per colpa tua che la notte non ci fai dormire e adesso ti prendi sta canzone perché non ho dormito e nemmeno tua mamma ci è riuscita». Stefano aggiunge poi la didascalia che recita: «Stamattina così. Zero ore di sonno». Il neonato, ignaro di tutto, muove le manine e sorride teneramente al papà.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno dichiarato che quello che stanno vivendo è uno dei periodi più belli della loro vita. La cantante, proprio pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto in cui mostra la cicatrice del parto cesareo e nonostante sia ancora molto evidente, Bianca dichiara che è uno dei segni più belli che porta sul proprio corpo perché, proprio da lì, ha dato alla luce la vita.