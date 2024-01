«Vivo con la mia ragazza in un magazzino in affitto: costa poco ed è meglio di un appartamento»

Sembra che per i giovani di oggi essere proprietari di una casa sia un sogno pressoché irrealizzabile, una meta che vedono in lontananza ma che - non importa quanto riescano a corrrere o quanto veloce - non riescono mai a raggiungere. Molti ironizzano sulla propria situazione e suggeriscono che sia proprio questo il motivo per cui tanti ragazzi sono appassionati di videogiochi il cui obiettivo è semplicemente condurre una vita normale: avere un lavoro, comprare una casa, costruirsi una famiglia.

Le difficoltà che si celano dietro questo sogno, tuttavia, sono per alcune persone degli ostacoli superabili con un po' di creatività e un pizzico di follia, quel tanto che basta per pensare fuori dagli schemi.

Una coppia, infatti, ha condiviso la propria particolare sistemazione tramite un video pubblicato su TikTok: i due vivono all'interno di una sorta di garage, un magazzino in affitto all'interno di un edificio che ne ospita tanti altri, tutti uguali.

Nonostante l'unità non sia costruita per fungere da abitazione, il ragazzo afferma che è una scelta di gran lunga migliore rispetto a un appartamento e spiega agli utenti le sue motivazioni.

Si tratta di una stanza quadrata, non particolarmente grande ma evidentemente abbastanza per ospitare tutto ciò che di essenziale occorrre alla coppia per vivere. Il ragazzo inizia il video mostrando gli ambienti circostanti e affermando: «Vivo in un magazzino perché è molto più economico rispetto a un appartamento e, a dirla tutta, è una sistemazione molto comoda. Ho tutto ciò che mi serve»

Poi, fa qualche esempio di cosa voglia dire abitare in un palazzo in cui si susseguono corridoi e serrande con decine di stanze, altri magazzini identici a quello in cui si trova la coppia: «Posso fare esercizio, posso utilizzare il bagno, posso ascoltare la musica dove mi pare. Il locale è climatizzato quindi la temperatura è sempre ottimale. Le unità sono aperte 24 ore su 24, quindi posso entrare e uscire quando voglio».

«Rimango qui finché sarà necessario», continua, «e sono davvero grato di aver trovato questo posto. Possiamo fare sonnellini o dormire quando vogliamo. Se dobbiamo cucinare possiamo portare tutti gli attrezzi fuori dall'edificio e cucinare lì, oppure prepariamo qualcosa di freddo direttamente dentro il magazzino, come dei panini o l'insalata. Per caricare i dispositivi usiamo le power bank».

Il ragazzo è consapevole che non si tratta di una sistemazione fissa ed è in realtà solo uno step per ciò che vuole ottenere in futuro: Io e la mia ragazza rimarremo qui finché non potremo permetterci ciò che vogliamo ed è proprio perché viviamo qui che riusciamo a risparmiare i soldi: stiamo pianificando a lungo termine. Il primo passo sarà un camper, poi una casa minuscola di quelle su ruote».