«Mio fratello si è autoinvitato alla mia luna di miele. Sono furiosa, vuole portare anche il suo fidanzato»

Le nozze, l'abito bianco, il bouquet e la luna di miele. Dopo lo stress per aver organizzato l'intero matrimonio, l'unica cosa che i novelli sposini attendono con ansia è di scappare su un'isola deserta per trascorrere qualche settimana in solitaria, lontani da amici e parenti.

Per una ragazza di 25 anni, il viaggio di nozze non è stato così rilassante, soprattutto per le ambigue dinamiche familiari che hanno anticipato la partenza della coppia alle Hawaii. Il fratello della sposa avrebbe institito per aggregarsi alla luna di miele della sorella e del cognato. Tra i due è poi scoppiata una forte discussione che ha coinvolto anche gli altri membri della famiglia.

Per i novelli sposini non è andato tutto come speravano.

Dopo le nozze, la coppia ha atteso un anno prima di partire in luna di miele perché dopo il matrimonio non potevano permettersi un viaggio così dispendioso. Quando marito e moglie hanno comunicato alla famiglia che da lì a poco sarebbero finalmente partiti, il fratello della 25enne ha chiesto di aggregarsi al viaggio e di portare con sé il fidanzato.

La donna è stata contrariata sin dal primo momento: non aveva intenzione di passare il primo anniversario di matrimonio in compagnia del fratello e del compagno. «Ero così sorpresa quando mi ha detto di voler partire con noi. Gli ho spiegato che non si trattava di un viaggio di poco conto. Era la nostra luna di miele», ha raccontato su Reddit la donna.

Il fratello della sposa non ha accettato il no come risposta e si è arrabbiato con la coppia perché marito e moglie non avrebbero capito quanto valore avesse per lui quel viaggio. «Con le difficoltà che vedo sui matrimoni gay non proverò mai cosa significa partire in viaggio di nozze. Non farò mai questa esperienza, ma possiamo sempre partire tutti e 4 insieme e fingere che anch'io sia in luna di miele con il mio ragazzo», ha spiegato. Dopo che la sorella ha ribadito la sua posizione, lui le ha dato anche dell'egoista.

I genitori dei due fratelli hanno appoggiato da subito le parole del figlio, ma la neo sposa non è scesa a compromessi e si è imbarcata per le Hawaii con suo marito.