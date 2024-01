«Odio il marito di mia figlia, non la merita. Lei sembra sua madre e lui un padre single nonostante i due figli, mi rifiuto di chiamarlo per nome»

Nel rapporto tra genitori e figli, quanto valgono i pareri di una madre o di un padre sul partner dei figli? C'è chi non accetta la fidanzata del figlio perché non si alza per sparecchiare la tavola, chi si rifiuta di conoscere il ragazzo della figlia perché ha piercing e tatuaggi. I motivi che portano i genitori a odiare i fidanzati dei figli sono tanti e cambiano in base al contesto familiare. Ma la mamma di una donna di 38 anni si rifiuta di accettare il marito della figlia, con cui sta da 17 anni. Il motivo? «Lui non la merita e lei sembra sua madre», dice la suocera.

In una lettera scritta al Mirror, la madre di una donna di 38 anni ha spiegato che proprio non riesce ad accettare il genero. «Mi rifiuto di vederlo e quando ci incontriamo per caso cerco di ignorarlo. Lui non è il marito amorevole, premuroso e rispettoso che mia figlia merita», ha scritto.

La coppia si è sposata 17 anni fa e ha due bambini, ma il loro rapporto non è visto alla pari per la mamma della donna. «In casa lui non fa nulla, non aiuta a fare le pulizie e non si prende cura dei piccoli.

Anzi, sembra un padre single», ha sostenuto.

La donna ha chiesto aiuto ai lettori perché sente di essersi allontanata da sua figlia che, a sua volta, ama il suo compagno e non ha intenzione di lasciarlo perché glielo dice sua madre. Le due donne hanno iniziato a vedersi meno a causa dell'odio che la suocera prova nei confronti del genero, tanto da evitare di andare a casa della coppia. Così, la donna ha chiesto: «Lui deve piacermi per forza?».

Il dubbio rimane.