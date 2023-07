Capri, week end fra wedding e grandi campioni del calcio

Tra matrimoni dello star system, vip e la colonia di turisti italiani e stranieri che trascorrono le vacanze, Capri continua il suo trend in salita e si conferma fra le mete estive più gettonate. Fra i tanti habitué non mancano i divi del calcio che dopo aver appeso per qualche mese la maglietta e gli scarpini al chiodo si regalano la solita vacanza caprese e non si sottraggono alle foto e ai selfie che vengono richiesti dai loro fans. In questo week end infatti, sull’isola di Tiberio hanno soggiornato alcuni dei bomber più famosi del panorama del calcio italiano e internazionale a partire da Alvaro Morata, ‘delantero’ dell’Atletico Madrid a Giacomo Raspadori, fresco neo Campione d’Italia con il Napoli oltre a Alessandro Del Piero, abituale frequentatore di Capri.

La vacanza dello spagnolo Morata, giunto sull’isola con la famiglia, è stata immortalata ovviamente sui social da Alice Campello, la moglie fashion blogger, madre dei quattro figli dell’attaccante ‘colchonero’ ma in splendida forma fisica come raccontano le immagini che ritraggono la coppia negli angoli più iconici di Capri.

Per Morata la vacanza italiana potrebbe essere un avvicinamento all’Italia in vista di un suo possibile ritorno nel campionato italiano a Milano, sponda rossonera o, si ipotizza, anche Roma, sponda giallorossa.

In attesa di tornare a dare calcio al pallone ancora con la maglia del Napoli nei prossimi giorni in quel di Dimaro in Trentino, è anche Giacomo Raspadori che ha speso sull’isola azzurra gli ultimi giorni di vacanza con la compagna Elisa Graziani. Un soggiorno certificato dagli immancabili scatti romantici con i Faraglioni sullo sfondo a far da cornice ai due giovanissimi innamorati che si erano concessi un’escursione in mare a bordo di uno delle barche di lusso della Capri Boat Service.

Chi non ha bisogno di scoprire Capri è Alessandro Del Piero che è tornato ancora una volta a far visita ai suoi amici isolani approfittando dell’occasione per trascorrere una serata nel nuovo ristorante/bar Godò nel centro storico a due passi dalla Piazzetta, dove si è lasciato immortalare per il tradizionale selfie con Marco Catuogno, uno dei proprietari del locale oltre che con Marcella Caiazzo imprenditrice immobiliarista romana di origine caprese e sua tifosa.