Amazing Naples: celebrare Napoli con l'arte

Napoli incanta. Napoli strega. Napoli ispira.

Sono numerosi i testimoni dei poteri alchemici della città partenopea. Opere che ne testimoniano la forza ispiratrice, tesori che ne ricalcano il vissuto ancestrale, storie che ripercorrono la sua ostinata bellezza. «Non sarà mai del tutto infelice chi può ritornare, col pensiero, a Napoli», scriveva Johan Wolfgang von Goethe nel suo 'Viaggio in Italia'. Un sentimento che oscilla tra armonia ed euforia, uno stato forse più afferrabile dallo sguardo dello straniero.

Anche il francese Christophe Mourey, oggi protagonista della mostra ospitata al Pan “Amazing Naples - Napoli, sogno dei sogni et mes rêves de bonheur”, può dirsi vittima del fascino di Napoli, città in cui è giunto negli anni ‘90 e di cui si è presto innamorato. Il collettivo di arte contemporanea cchiùArt definisce Mourey un artista a tutto tondo, «un “fabbricatore”, vale a dire un artista che fa, che cerca e cerca ancora le infinite possibilità dell’essere».

La mostra personale curata da Marco Fiore in collaborazione con la professoressa Marilena Marotta è stata organizzata con l’ausilio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e con il patrocinio dei Consiglieri della Regione Campania. Otto sale in cui arte, parole e vita sembrano miscelarsi.

Un viaggio attraverso gli stadi della vita e della storia, i linguaggi espressivi e le tecniche artistiche, i luoghi e i personaggi simbolo della città.

Le tematiche toccate dall'esposizione sono varie e diversificate. A folgorare il visitatore c’è la sala dedicata alle opere presenti nel libro ‘Mmamm ma – Storia di un attimo di vita in bianco e nero’ e raffiguranti i duecentoventuno bambini ebrei sotto i dieci anni che nel 1943 furono deportati da Roma ad Auschwitz. Non meno significative le sale dedicate alla disabilità (dal libro ‘Sei unico’), la violenza sulle donne (dalla raccolta di poesie ‘Cammino sul filo rosso’) con le immagini di Maria Maddalena, Camille Claudel, Salomè e Yasaman Aryani, e il pensiero sovversivo e controtendenza con un percorso dedicato a Giordano Bruno.

Numerose poi le illustrazioni destinate a restituire i contorni di luoghi condivisi, ricordi evocativi e oggetti simbolo della tradizione napoletana reinterpreta da Mourey. «Sono a Napoli perché qui ho trovato un palcoscenico unico, un patrimonio di tremila anni, qua c'è fermento, grande creatività; disegnando il cuore di Napoli mi sono innamorato di questa città», ha sostenuto Mourey. Nella mostra trovano spazio anche eventi recenti come la vittoria dello scudetto, con i disegni raccolti nel testo ‘Furori Azzurri’. Una narrazione in cui blu, verde e rosso, i colori marchio dell'artista, sembrano fondersi consapevolmente anche in rappresentanza dell’unione tra Francia e Italia.

Inaugurata il 6 luglio al Pan, l’esposizione artistica resterà aperta al pubblico sino al 31 agosto 2023, quando con molta probabilità il Pan stesso chiuderà i battenti per circa un anno.