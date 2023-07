Ilary Blasi torna a Roma e va dal chirurgo: il trattamento di bellezza (di ultima generazione) costa fino a 1.700 euro

Ilary Blasi è tornata da poco a Roma dopo il viaggio romantico con Bastian in Brasile. Tornata a casa si è subito concessa del tempo per sé. Ilary non ha mai nascosto la cura che dedica al proprio corpo, anche facendo ricorso a piccoli aiuti chirurgici o a trattamenti innovativi. Nelle sue ultime storie su Instagram ha svelato ai suoi follower uno dei suoi trucchi di bellezza per una pelle giovane e sana.

Ilary, come altre celebrity (tra cui Bella Thorne, Kim Kardashian, Eva Longoria) è una fan di un trattamento di ultima generazione che sta spopolando. Si tratta di Morpheus8, un lifting non chirurgico che combina i benefici di radiofrequenza e microaghi per migliorare la pelle del viso e del corpo.

Si tratta di una tecnica poco invasiva, come mostra la stessa conduttrice nei video in cui la dottoressa tratta la sua pelle con una pistola speciale che migliora l'aspetto cutaneo agendo su rughe, smagliature, cicatrici, perdita di elasticità e altre imperfezioni.

Morpheus8 agisce sulle cellule danneggiate attraverso aghi microscopici che stimolano la produzione di elastina e collagene, incrementano l'afflusso di ossigeno ai tessuti, riduconlary Blasio gli accumuli adiposi localizzati, promuovono una circolazione ottimale. Ilary ha deciso di concentrarsi su collo e decollété. Il prezzo del trattamento va dai 550 euro di una zona piccola del viso fino ai 1700 euro per zone più estese.