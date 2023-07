Aurora Ramazzotti, la carta d'identità svizzera svela un segreto: «Ma davvero?»

Un doppio nome inaspettato. Aurora Ramazzotti pubblica la sua carta d'identità svizzera su Instagram, che la ritrae quando era piccolissima, intenerendo tutti. «Baby Auri» scrive la neo mamma sotto il post, attirando l'attenzione di tutti per alcuni dettagli, in particolare uno. «Ma ti chiami anche Sophie?» scrive un utente guardando la foto su cui compare, oltre al nome che ormai è noto a tutti, anche un secondo nome. Una novità assoluta per i numerosi follower della figlia di Michelle che finora non ne erano a consocenza.

Dunque, doppia cittadinanza e doppio nome per la figlia di Eros. Una scoperta che ha scatenato, come spesso accade, anche gli hater che non si sono risparmiati di lasciare commenti al veleno sotto il post. «Quindi è una cittadina svizzera. Possiamo chiedere allora alla Svizzera la cortesia di tenerla un po' ciascuno?» ha scritto un utente sarcasticamente, per invitare Aurora ad espatriare un po' dall'Italia. «Quella del Vietnam invece?» scrive un altro ancora, incattivito dalla presenza nel bel paese della neo mamma evidentemente.

Ma fortunatamente non mancano anche i complimenti.

In molti si sono scatenati sotto il post, facendo i complimenti ad Aurora per la bellezza e la dolcezza in tenera età: «Bellissima, sembri una cinesina», «Un amore», «Uguale a tua madre e anche un po' a tuo padre» si legge tra i tanti. E ancora: «Stupenda», «Che guanciotte bellissime».