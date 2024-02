Amici, Maria De Filippi commossa dall'esibizione di Alessandra Amoroso: «Mi fa venire la pelle d'oca»

Nella puntata di Amici andata in onda domenica 25 febbraio, un nome è emerso con particolare enfasi: Alessandra Amoroso. La cantante, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica proprio grazie a questo programma, è stata ospite speciale. Il pubblico e i ragazzi presenti in studio hanno accolto con entusiasmo la sua presenza, ricordando le sue esibizioni passate e il suo percorso di crescita artistica. Le parole di Maria De Filippi per Alessandra Amoroso Durante la puntata, mentre Alessandra Amoroso si esibiva con la canzone portata al Festival di Sanremo 2024, “Fino a Qui”, Maria De Filippi ha avuto una reazione spontanea e toccante. La conduttrice, visibilmente commossa, si è rivolta a qualcuno nel pubblico o forse a uno dei professori presenti, esprimendo con sincerità il suo apprezzamento per l'artista: «È bravissima, mi fa venire la pelle d'oca». Su X e altri social, numerosi spettatori hanno commentato l'emozione palpabile di Maria De Filippi di fronte all'esibizione di Alessandra Amoroso. La sua spontaneità e la sua dolcezza nel manifestare il suo apprezzamento hanno suscitato un'ondata di affetto e ammirazione da parte del pubblico.

