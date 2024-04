Aurora Ramazzotti al parco con Cesare e le zie, poi, a ballare con Goffredo Cerza: «Evento più unico che raro»

Aurora Ramazzotti e la vita da mamma. L'influencer è super impegnata con il piccolo Cesare: trascorre gran parte della sua giornata con il suo bambino ma è anche aiutata da nonna Michelle Hunziker e dalle zie Sole e Celeste Trussardi. Le bambine si divertono molto a giocare con il piccolo di casa e così, è successo anche ieri.

Poi, in serata, Aurora si è divertita in un locale insieme all'amica del cuore Sara Daniele e al fidanzato Goffredo Cerza che, vista la didascalia che accompagna il video, non dev'essere un assiduo frequentatore di discoteche.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato varie storie sul proprio profilo Instagram e in entrambe immortala le persone più importanti della sua vita. Nella prima immagine, infatti, ecco le sorelline Sole e Celeste che si divertono su una giostrina al parco insieme al piccolo Cesare. Tutti e tre stanno giocando su una specie di altalena rotonda e si dondolano avanti e indietro. Per accompagnare il tenero scatto, l'influencer scrive: «zie», aggiungendo un cuoricino bianco. Poi, Aurora posta un video della sua serata insieme al fidanzato Goffredo Cerza e alla migliore amica Sara Daniele.

Sono tutti in discoteca e l'influencer riprende il compagno che balla con un amico e scrive: «Evento più unico che raro».

La nuova vita da mamma

I fan di Aurora Ramazzotti continuano a scriverle che, da quando è diventata mamma, è anche diventata più bella. Secondo molti utenti social, l'influencer sarebbe una delle poche mamme social vere e sincere: si mostra senza trucco o in pigiama e la priorità nella sua vita è il suo bambino Cesare, non una foto o un video da pubblicare su Instagram.