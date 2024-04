Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, amicizia al capolinea? Il retroscena durante la festa di compleanno

L'amicizia tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sembrerebbe essere di nuovo a rischio. I due si sono conosciuti durante gli anni del liceo, condividendo momenti indelebili dell'adolescenza e della maturità. La figlia di Michelle Hunziker ha condiviso spesso le foto che li raffigura felici e sorridenti durante le feste e i party a tema. Dopo una frattura tra i due, la loro amicizia sembrava essere tornata solida come un tempo. Il motivo dietro questo primo litigio non è mai stato rivelato e Tommaso Zorzi, che all'epoca era concorrente del Grande Fratello Vip, non ha mai detto nulla per non mettere la Aurora Ramazzotti in difficoltà. Una volta usciti dalla casa, gli amici avevano chiarito ed erano tornati a frequentarsi, almeno fino a poco fa.

L'amicizia tra Aurora e Tommaso

Tommaso Zorzi ha compiuto 29 anni il 2 aprile e qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno insieme agli amici più vicini. Grandi assenti sono stati gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip della sua edizione, da cui lui, tuttavia, si è velocemente discostato con l'intenzione di aprire un nuovo capitolo. Ma non solo loro. Tra i grandi nomi assenti c'era anche quello della sua migliore amica, Aurora Ramazzotti.

Nessun messaggio di buon compleanno o riferimento alla festa di Tommaso Zorzi: per la figlia di Michelle Hunziker il 2 aprile è stato un giorno come un altro.

Aurora Ramazzotti è volata a Bruxelles per qualche importante evento di lavoro, mentre Tommaso continua la sua avventura in «Cortesia per gli ospiti». I due riusciranno a chiarirsi? O si è trattato di un errore di comunciazione tra i due?