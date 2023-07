Manila Nazzaro e Stefano Oradei, vacanza con i figli lei: «La mia terra,il mio sole, il mio mare e i miei amori»

La storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei procede a gonfie vele. A dirla tutta, la coppia si è concessa una bella vacanza formato family in Puglia. «La mia terra,il mio sole, il mio mare e i miei amori». Sono queste le parole che Manila Nazzaro ha scritto a corredo di un post Instagram. L'ex miss Italia è in compagnia del nuovo fidanzato e dei figli: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, nel 2011, avuti dall’ex marito e allenatore di calcio Francesco Cozza. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La capitale dei Trulli, Alberobello è la destinazione tipica per le vacanze in famiglia.

Perché quando si arriva ad Alberobello sembra di entrare nel mondo dei Puffi, quegli omini blu che vivevano in piccole casette, che in questo caso hanno il tetto a punta. E l'ultimo post Instagram di Manila Nazzaro lo conferma. «Cartoline pugliesi», ha scritto l'ex Miss Italia a corredo del post, con una serie di foto che mostrano il posto. In Puglia Manila ci è nata e per questo motivo il viaggio ha il sapore di intimità e di complicità: perché racconta la sua storia.