Doppietta di piloti di Sorrento allo Slalom dei Trulli, vince Vinaccia davanti a Venanzio

Luigi Vinaccia, su Osella PA 9/90 Honda, vince l'undicesima edizione dello Slalom dei Trulli, quinta prova del campionato italiano della specialità di scena a Monopoli, in Puglia. Il pilota sorrentino sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 2'28" e 40 fatto siglare al termine della seconda manche, la sua migliore, corsa lungo i 3.500 metri del tracciato di gara disegnato sulla «panoramica» che da Monopoli conduce ad Alberobello.

«Sono contentissimo per questo risultato - commenta il vincitore -.

Una bella vittoria giunta al termine di una gara che mi ha visto in testa sin dalla ricognizione e primo in due manche su tre e che premia, soprattutto, la costanza, mia e di quelli che credono in me».

Seconda piazza, a soli cinquanta centesimi dal vincitore, per l'altro driver di Sorrento, Salvatore Venanzio, il vincitore della passata edizione, su Radical SR4 Suzuki. «Puntavo, come sempre, alla vittoria ma sono comunque soddisfatto di questo risultato in ottica campionato - spiega -. Ho avuto un piccolo problema elettrico al via della prima salita che mi ha impedito di giocare tutte le mie carte. Il tempo l'ho fatto nella seconda ed è andata bene così perché nella terza manche, con le temperature in calo, non c'erano più le condizioni per potersi migliorare».

Peggio di lui, per le stesse ragioni, è andata a Michele Puglisi, il campione italiano slalom in carica, terzo su Radical SR4 Suzuki con il tempo della prima manche che vale 153,05 punti. Nella seconda sfiora un birillo in una delle sedici postazioni di rallentamento lungo il percorso che gli costa dieci punti punti di penalizzazione e nella terza, con le gomme non in temperatura, fa un dritto alla prima barriera di birilli e decide che la sua gara finiva lì.

Quarta posizione per il campano Domenico De Gregorio, al via su Radical SR4 Suzuki, che precede Adriano Ricci, il più veloce in Gruppo E2 SS su Formula Gloria e trasparente ai fini della classifica di campionato. Giovanni Greco, su Radical SR4 Suzuki, sigla il sesto tempo assoluto davanti a Donato Catano, costantemente il più veloce tra le Gruppo E2 SH, al volante della sua A 112 Suzuki Hayabusa, e a Davide Maglione su Renault 5 GT Turbo che lo imita in Gruppo E1 Italia.