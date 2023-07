Tra Christian Bale e le sorelle Kardashian spunta il ballerino salernitano Vittorio Ardovino

Il ballerino di Atena Lucana, Vittorio Ardovino, tra i vari artisti della sfilata di Dolce e Gabbana “Alta Moda” in Puglia tra trulli e panorama mozzafiato. Vittorio Ardovino, scelto dal coreografo Giuliano Peparini è stato protagonista di uno degli eventi più attesi dell’anno. La sfilata si è tenuta in Puglia, ad Alberobello, cittadina diventata patrimonio dell’Unesco a partire dal 1996.

Hanno assistito allo spettacolo più di 500 ospiti, tra cui Helen Mirren, Venus Williams, Christian Bale, Kim e Kris Kardashian. Ma tra il pubblico erano presenti anche gli artigiani locali “Ciò che è nuovo e globale sarà al passo con i tempi, ma non sarebbe nulla senza il sapore della (vera) artigianalità” affermano Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Ardovino è un ballerino professionista, noto sia per la partecipazione ad "Amici di Maria", sia per una serie di partecipazioni a eventi televisivi e musical come "Notre Dame de Paris"