Clamoroso agli Europei di atletica: dagli altoparlanti parte un coro anti juventino

Ha del clamoroso quanto successo agli Europei di atletica a squadre di Chorzow, in Polonia. Per celebrare la vittoria dell'Italia non è partito infatti l'inno di Mameli, ma bensì un coro che spesso si sente in diversi stadi d'Italia.

Si tratta dell'ormai nota rivisitazione in chiave anti juventina della celebre canzone "Sarà perché ti amo", il cui ritornello è stato modificato in «chi non salta, è un gobbo juventino». Il coro è stato diffuso tra l'incredulità generale dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow e ripreso in rete, dove diversi tifosi bianconeri stanno spingendo il club a prendere posizione per chiedere spiegazione agli organizzatori.