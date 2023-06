Avellino, al Campo Coni torna "XVIII Meeting Nazionale Sotto Le Stelle"

Nuovo appuntamento per gli appassionati di atletica leggera: il prossimo 28 giugno, a partire dalle 17, il Campo Coni di Avellino ospiterà il "XVIII Meeting Nazionale Sotto Le Stelle", una gara di atletica leggera giunta alla sua XVIII edizione che da sempre richiama folle di spettatori e partecipanti, provenienti da varie regioni italiane. La competizione, organizzata con il supporto dell'Amminstrazione Comunale e dell'Assessorato allo Sport di Avellino, gode anche del patrocinio della Provincia.

Un progetto nato per gioco e oggi divenuto meeting di livello nazionale, il “Meeting Sotto le Stelle” è il frutto della lunga storia d'amore con l'atletica di Pietro Carpenito, ex atleta del corpo delle Fiamme Blu, oggi presidente della squadra Montemiletto Team Runners. Pietro insieme alla sua squadra e ai tecnici Massimo Santamaria, Giovan Battista Audia, Umberto Carpenito è riuscito a portare ad Avellino una competizione di successo, con una media di 500 partecipanti attesi ogni anno.

Quest'anno ad aprire le danze la gara dei 60 metri, riservata ai più piccoli fino alle competizioni di 3.000 metri che vedranno protagonisti atleti più maturi.

Durante l'evento non mancheranno gare di salto in lungo, lancio del voltex e del giavellotto.

Per partecipare alla competizione è necessario essere affiliati ad una società sportiva riconosciuta dalla F.I.D.A.L.. Ogni società potrà gareggiare presentando un numero limitato di atleti, in regola con il tesseramento per il 2023 e con i minimi di partecipazione. Ci si potrà iscrivere tramite il sito internet della F.I.D.A.L. entro il 26 giugno 2023, inserendo obbligatoriamente la migliore prestazione. Al termine del meeting, ad essere premiati saranno i primi tre classificati di ogni gara maschile e femminile.