Al via le iscrizioni per la “Marcialonga in salita Mercogliano-Montevergine”

Tutto pronto per la XXV edizione della “Marcialonga in salita Mercogliano-Montevergine”, gara podistica nazionale organizzata dalla Pro Loco di Mercogliano in collaborazione con la squadra di atletica Montemiletto Team Runners, che si terrà sabato 1 luglio.

Il primo appuntamento della giornata è alle 10, nel piazzale della Funicolare a Mercogliano, dove verranno allestiti dei gazebo in cui i podisti potranno ritrovarsi prima dell’inizio della marcia e ritirare i pettorali. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo della competizione, che avrà inizio alle 16, con partenza da Viale San Modestino, mentre la premiazione avrà luogo alle 19.30, sempre nel piazzale della Funicolare.

Saranno ben 16 i kilometri che i podisti dovranno percorrere tra numerosi tornanti e paesaggi suggestivi alla volta del Santuario di Montevergine, dove tutti i partecipanti riceveranno una medaglia raffigurante la Madonna di Montevergine. Scelta significativa questa, che testimonia come ad animare visitatori e partecipanti sia non solo la passione per lo sport, ma anche un forte spirito religioso: «Gli atleti affrontano questo percorso così bello, ma anche così duro perché sono devoti alla Madonna. La Marcialonga è una manifestazione che unisce sport e fede», commenta Pietro Carpenito, presidente della squadra di atletica Montemiletto Team Runners e tra gli organizzatori dell’evento.

Grande attesa quindi per una delle competizioni sportive più affascinanti, sia per lo scenario paesaggistico in cui si svolge che per la complessità del tragitto. «Sono fiero del fatto che la Pro Loco continui a portare avanti questa importante iniziativa che ogni anno coinvolge circa 600 persone che arrivano non solo per amore dello sport, ma anche per devozione, senza contare l’importante opportunità che la manifestazione rappresenta per il turismo nella città di Mercogliano», dichiara Vittorio D’Alessio, sindaco di Mercogliano ed ex presidente della Pro Loco mercoglianese.

Chiunque voglia partecipare alla marcia può iscriversi, consultando il sito www.camelotsport.it, e versando una quota di 12 euro entro il 28 giugno.