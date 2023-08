Buona la prima. Ora si attende domani mattina per la seconda messa in diretta alle 10,30 su Rai Uno dall'Abbazia di Montevergine. Ieri, alla stessa ora, la celebrazione dell'abate Riccardo Luca Guariglia, sempre trasmessa dalla rete dell'ammiraglia Rai. Un appuntamento atteso e seguito da molti in Irpinia. Grande partecipazione ed entusiasmo da parte della comunità benedettina. In chiesa, tra gli altri, i sindaci di Mercogliano (Vittorio D'Alessio, accompagnato dal consigliere comunale, Davide Bolognese) e Ospedaletto d'Alpinolo (Luigi Marciano) e i rappresentanti delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno garantito la sicurezza lungo i tornanti e presso il Santuario. La messa di domani, sempre alle 10,30, sarà presieduta da monsignore Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Instanbul e amministratore apostolico dell'Esarcato bizantino. «Il nostro obiettivo - afferma padre Riccardo Luca Guariglia, abate di Montevergine e Assisi - è quello di rafforzare una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile al Santuario di Montevergine e alla sua storia plurisecolare. L'Anno Giubilare di Montevergine si conferma un centro di pellegrinaggio e un luogo del turismo religioso. L'attenzione della televisione di Stato il 13 agosto ed il 15 agosto ci riempie di gioia. I giovani, i fedeli hanno bisogno di esempi e di essere sempre più coinvolti».

E ancora: «La presenza delle telecamere della Rai è importante anche per questo motivo. La comunità benedettina è pronta ad accogliere chiunque voglia avvicinarsi a Mamma Schiavona», conclude Guariglia. Ad accompagnare la celebrazione di ieri gli Hirpini Cantores con le loro superlative note. «La barca in balia delle onde - ha evidenziato nella sua omelia l'abate - è immagine della Chiesa, che in ogni epoca incontra venti contrari, a volte anche dure prove. Allora come oggi, la Chiesa è scossa da onde. Non è forse vero che viviamo tempi difficili anche noi? Non è forse vero che la Chiesa subisce attacchi di tanti venti contrari? Ma è proprio in questi momenti che risplende maggiormente la testimonianza della fede, la testimonianza dell'amore, la testimonianza della speranza».

Padre Guariglia, in chiusura, ha ricordato gli appuntamenti e l'importanza per il Novecentenario della fondazione del santuario (le telecamere della Rai rappresentano anche occasione per fare ammirare le bellezze del luogo). «La Vergine Maria, che qui veneriamo sotto il titolo di Montevergine, in questo anno giubilare verginiano, che questo santuario celebra nei suoi 900 anni, ci aiuti a preservare nella fede e nell'amore fraterno, quando il buio e le tempeste della vita mettono in crisi la nostra fiducia in Dio», l'auspicio dell'abate. E c'è attesa per stasera, a partire dalle 19,30, per la veglia di ferragosto nella cattedrale mariana. Per questo periodo, sempre nell'ambito degli appuntamenti legati alle celebrazioni per i 900 anni del Santuario di Montevergine, sono stati organizzati eventi religiosi e culturali. Ha riscosso notevole successo la performance dell'altro ieri del pianista irpino di origine argentina, Luis Di Gennaro. Il musicista ha reso omaggio con un concerto di canti popolari e sacri a Mamma Schiavona: dal celebre "Canto alla Madonna di Montevergine", proposta tra gli altri dalla splendida voce di Menecone e Aurelio Fierro, fino all' "Ave Maria" del cantautore genovese Fabrizio De André. Non sono mancati anche i brani che solitamente risuonano di più nelle chiese irpine e non solo: "Dall'aurora tu sorgi più bella", "Santa Maria del cammino", "Madre della speranza, "Nome dolcissimo".