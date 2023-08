La festa rischiava di essere rovinata, ma fortunatamente così non è stato. L'unica nota stonata dell'edizione 2023 del Palio della Botte è stata la contestazione dai toni molto accesi da parte di qualche componente della squadra "Bellezze". Per il resto è filato tutto liscio. Alla base della contestazione, i dubbi sul risultato assegnato alla formazione. Il gruppo arrivato terzo sul podio ha inveito contro i giudici. Lo ha fatto con veemenza perché in disaccordo per una penalità assegnata e che, a loro dire, avrebbe condizionato il risultato finale. La presenza delle pattuglie di polizia e carabinieri hanno evitato che la situazione degenerasse, anche quando i toni si sono surriscaldati. Gli agenti della Questura e i militari dell'Arma, già sul posto per la manifestazione, sono subito intervenuti per sedare gli animi.

Lo stesso ha fatto don Emilio Carbone promotore dell'evento. È stato necessario sospendere temporaneamente la manifestazione, fino a quando la situazione non è tornata alla normalità. La pausa forzata è durata circa mezz'ora. Le attività sono quindi riprese tra l'entusiasmo del pubblico e l'agonismo sano dei concorrenti, giovani e meno giovani. Alla fine hanno prevalso la gioia e il divertimento per una manifestazione che ormai attira gente anche da fuori provincia.

Ne è consapevole il sindaco Gianluca Festa che vuole contribuire in maniera importante alla ulteriore crescita dell'evento. «È patrimonio della comunità. Daremo una struttura e una organizzazione permanente al Palio», ha detto il primo cittadino. La manifestazione è stata vinta, per la categoria adulti, dai bottaioli di "Parco del Principe" che per la prima volta salgono sul gradino più alto del podio. Invece, per la categoria di Seconda fascia (12-17 anni) il primo posto è stato conquistato dalla squadra "Bellezze" che ha dedicato la vittoria al compianto Cesare Ventre. Per la categoria di prima fascia (6-11 anni) "Porta Beneventana" si è aggiudicata la botte d'oro. Infine, il secondo torneo "Arcieri del Palio" è stato vinto dalla contrada Porta Beneventana rappresentata da Grazia Napoli e Mattia Adda. Premiati, inoltre, gli arcieri Alessia Macchia, Grazia Napoli e Rita Nittolo. La presenza di polizia e carabinieri, dunque, ha garantito che i momenti di tensione non sfociassero in altro. Le forze dell'ordine hanno presidiato anche ieri il centro storico e i luoghi della movida cittadina monitorando le zone di maggiore aggregazione giovanile. In particolare, via De Concilij, viale Italia, piazza Libertà, via Tuoro Cappuccini e il centro storico (zona Duomo). Il dispositivo di sicurezza adottato per la movida, disciplinato con un'apposita ordinanza del questore Nicolino Pepe, ha visto l'impiego di equipaggi della Polizia anche con l'ausilio di un camper, pattuglie dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che hanno attuato presidi fissi in diverse zone della città. L'obiettivo è di prevenire atti vandalici, risse e abuso di alcol e droga, soprattutto da parte di minori. Sono state identificate 89 persone e controllate 48 autovetture, contestate 8 violazioni al codice della strada e disposto il sequestro amministrativo di una carta di circolazione, oltre a due fermi per altrettanti veicoli.