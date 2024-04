Trovati 10 cellulari nel carcere, scovati nell'intercinta

Dieci telefonini sono stati sequestrati nel carcere di Avellino. Sono stati rinvenuti all’interno di due sacchetti di plastica nell’intercinta della casa circondariale. Sono stati gli agenti della Polizia penitenziaria a ritrovarli. Scoperta anche una corda realizzata con delle lenzuola, che doveva servire probabilmente per recuperare i due sacchetti. Sacchetti che potrebbero essere stati lanciati dall'esterno. Il sindacato Uspp elogia i poliziotti in servizio ad Avellino e, allo stesso tempo, chiede interventi urgenti per fronteggiare i traffici illeciti di droga e cellulari all’interno del casa circondariale del capoluogo irpino.